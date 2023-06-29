Животных предлагают изымать у жестоких хозяев

29.06.2023 | 08:15

Подготовлен законопроект, согласно которому домашних и диких животных будут изымать у владельцев за жестокое обращение.

«Во-первых, нужно ввести конфискацию диких животных. Сегодня запрет на их проживание в домашних условиях прямо прописан в законе, но нет механизма конфискации. При этом очевидно, что содержание таких животных в квартирах уже само по себе жестокое с ними обращение, так как они не могут жить в таких условиях», - пояснил «Известиям» автор документа - первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Во-вторых, домашних животных будут изымать, если владельцы над ними издеваются.

«Мы расширили ответственность за жестокое обращение, но это полумера. Если человек бьет, морит голодом или ненадлежащим образом содержит животное, ему может быть назначен штраф, причем его сумма может быть достаточно высокой. Но нет гарантии, что после этого отношение хозяина к питомцу изменится, хотя по действующему законодательству он остается у него, так как считается его собственностью», - пояснил Бурматов.

В пример депутат привел стримеров, которые в прямых эфирах в соцсетях издеваются на животными.

«Сейчас таких случаев очень много. Ради того, чтобы поднять популярность своего аккаунта, эти люди различными способами пытаются представить своих питомцев в неприглядном виде или насильно заставляют делать несвойственные им вещи», - рассказал политик.

Поэтому в случае установления факта жестокого обращения с животным предлагается забирать его у недобросовестных владельцев.

Живодеры имеются и в Пензенской области. Дрессировщик, проживавший в Сердобском районе, издевался над зверями, которые своими трюками кормили его. Пьяный хозяин забил до смерти енота, а также швырнул в стену лисенка, и тот погиб. Живший у него медведь ослеп на один глаз. Кроме того, у мужчины нашли птицу, занесенную в Красную книгу РФ, - белоголового сипа.

Делом «кровавого циркача» занялись зоозащитники, затем подключились прокуратура и Росприроднадзор. В итоге оно дошло до Москвы.