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Общество

Места отдыха в Пензе оснастили локальными системами оповещения

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Главные места массового отдыха пензенцев оснастили локальными системами оповещения. Об этом говорится в докладе, с которым во вторник, 14 ноября, на заседании гордумы выступил начальник управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов.

Речь идет о площади Ленина (12 колонок), сквере имени Пушкина (2 колонки), Фонтанной площади (8), а также верхе улицы Московской (от Карла Маркса до Кураева, 24 колонки).

При необходимости эти комплексы могут быть включены в централизованную систему оповещения.

В целом в Пензе функционирует система оповещения, введенная в эксплуатацию в 1974 году. В наличии 77 сирен, из которых 27 запускаются централизованно с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС, 50 - автоматизированным способом.

Расходы на содержание системы в 2023 году составили 105 тыс. 200 рублей.

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