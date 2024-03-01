В Нижней Елюзани открыли доску погибшему участнику СВО

01.03.2024 | 17:28

В селе Нижняя Елюзань увековечили память земляка, участника СВО Ильяса Мукунева. Он героически погиб в ноябре 2023 года, отдав долг Родине, за что награжден орденом Мужества.

Мукунев родился в 1987 году. С 1994-го по 2005-й учился в средней школе имени Т. К. Кержнева. Теперь на ее стене установили памятную доску бойцу.

На мероприятии присутствовали родственники погибшего, местные жители, а также полицейские, представители районной администрации и руководители татарских общественных объединений Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

«Мы гордимся нашими героями и отдаем им дань уважения. Они останутся бессмертны, пока мы будем помнить о них», - отметил зампредседателя общественного совета при региональном УМВД Жиганша Туктаров.

Ранее в Сурске открыли класс героя в память о погибшем 21-летнем земляке Евгении Головяшкине.