В Нижней Елюзани открыли доску погибшему участнику СВО

В селе Нижняя Елюзань увековечили память земляка, участника СВО Ильяса Мукунева. Он героически погиб в ноябре 2023 года, отдав долг Родине, за что награжден орденом Мужества.
Мукунев родился в 1987 году. С 1994-го по 2005-й учился в средней школе имени Т. К. Кержнева. Теперь на ее стене установили памятную доску бойцу.
На мероприятии присутствовали родственники погибшего, местные жители, а также полицейские, представители районной администрации и руководители татарских общественных объединений Приволжского федерального округа, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
«Мы гордимся нашими героями и отдаем им дань уважения. Они останутся бессмертны, пока мы будем помнить о них», - отметил зампредседателя общественного совета при региональном УМВД Жиганша Туктаров.
Ранее в Сурске открыли класс героя в память о погибшем 21-летнем земляке Евгении Головяшкине.
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