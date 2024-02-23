Синоптики пообещали пензенцам морозную ночь на 24 февраля

23.02.2024 | 15:35

В Пензенской области в ночь на 24 февраля местами термометр покажет -16...-21. По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Днем ожидаются прояснение, южный ветер с порывами 6-11 м/с и температура в пределах -3...-8 градусов.

Вечером установится ясная погода, похолодает до -10.

Согласно народным приметам, морозы в эти дни должны оказаться последними за зиму. Далее температура днем и ночью станет постепенно повышаться, настраивая на весну.

В Пензенской области, по прогнозам метеорологов, она ранней не будет. Ожидается, что настоящая весна наступит примерно 19-21 марта.