Синоптики пообещали пензенцам морозную ночь на 24 февраля

В Пензенской области в ночь на 24 февраля местами термометр покажет -16...-21. По прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, преимущественно без осадков.
Днем ожидаются прояснение, южный ветер с порывами 6-11 м/с и температура в пределах -3...-8 градусов.
Вечером установится ясная погода, похолодает до -10.
Согласно народным приметам, морозы в эти дни должны оказаться последними за зиму. Далее температура днем и ночью станет постепенно повышаться, настраивая на весну.
В Пензенской области, по прогнозам метеорологов, она ранней не будет. Ожидается, что настоящая весна наступит примерно 19-21 марта.
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