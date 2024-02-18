Стало известно, стоит ли пензенцам ждать ранней весны

В этом году, как показывают наблюдения за погодой, активной ранней весны ждать не стоит, однако повышение температуры в начале марта прогнозируется.
Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в интервью порталу «Общественная служба новостей».
«Понятие весны у нас растяжимое. Есть календарная весна, есть метеорологическая. Метеорологическая у нас наступает только в начале последней декады марта, поэтому говорить о том, какая погода у нас будет в конце марта, я пока не берусь», - отметила специалист.
По ее словам, пока прогнозы не позволяют утверждать, что с 1 марта температура воздуха значительно повысится.
«Настоящая весна вступит в свои права примерно 19-21 марта», - заключила Позднякова.
Это совпадает с астрономической весной.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀