Стало известно, стоит ли пензенцам ждать ранней весны

18.02.2024 | 12:08

В этом году, как показывают наблюдения за погодой, активной ранней весны ждать не стоит, однако повышение температуры в начале марта прогнозируется.

Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в интервью порталу «Общественная служба новостей».

«Понятие весны у нас растяжимое. Есть календарная весна, есть метеорологическая. Метеорологическая у нас наступает только в начале последней декады марта, поэтому говорить о том, какая погода у нас будет в конце марта, я пока не берусь», - отметила специалист.

По ее словам, пока прогнозы не позволяют утверждать, что с 1 марта температура воздуха значительно повысится.

«Настоящая весна вступит в свои права примерно 19-21 марта», - заключила Позднякова.

Это совпадает с астрономической весной.