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Общество

Пензенец вернул стотысячный долг под угрозой потерять «Гранту»

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Более 100 тысяч рублей задолжал житель Пензы по банковским кредитам. Судебный пристав-исполнитель не раз вызывал его на прием и предупреждал о необходимости вернуть деньги, однако тот не реагировал на уговоры.

Так продолжалось до тех пор, пока пристав не узнал, что у пензенца есть «Лада-Гранта». На машину тут же был наложен арест.

«Такая мера - еще не лишение права собственности, но серьезное ограничение во владении и пользовании», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

Владельцу вручили требование об изъятии транспортного средства и передаче его на реализацию.

«Как только мужчина осознал, что может лишиться автомобиля, он сразу принял меры к погашению задолженности», - завершили рассказ в пресс-службе управления.

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Источник — фото УФССП по Пензенской области
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