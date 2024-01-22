Пензенских молодоженов отправят на медицинское обследование

22.01.2024 | 14:37

В Пензенской области сертификат здоровья молодоженов будет действителен один год. Выдавать его хотят мужчинам и женщинам, заключившим союз на территории региона, вне зависимости от того, проживают они в Сурском крае временно или постоянно.

Соответствующее положение о выдаче сертификата сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ собираются выдавать для того, чтобы молодожены смогли пройти обследование в медучреждениях региона и проверить свое репродуктивное здоровье. Вручать сертификат намереваются в загсе в день регистрации. При утере восстановлению он не подлежит.

Обладателем документа положен целый перечень медуслуг. Для мужчин это: первичная консультация врача-уролога, спермограмма, MAR-тест, молекулярно-биологическое исследование спермы на хламидии, микоплазму гениталиум, микоплазму хоминис, уреаплазмы при превышении уровня лейкоцитов в эякуляте, повторная консультация врача-уролога.

Для женщин: консультация акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза в начале и середине менструального цикла, микроскопическое исследование мазков, мазок на онкоцитологию, анализ крови на антимюллеров гормон, повторная консультация акушера-гинеколога.

После обследования врачи создадут для супругов индивидуальную программу подготовки к беременности. Если же выявлены какие-то нарушения или заболевания, тогда составляется план лечения, коррекции или же выписывается направление на ЭКО.

Об инициативе вручать молодым в загсе сертификат здоровья стало известно летом прошлого года.

«Не все хорошо понимают, что молодые родители иногда, вступая в брак, имеют массу сопутствующих заболеваний, которые не дают возможности приступить сразу к процессу рождения детей. Мы рассматриваем вопрос, чтобы молодых родителей системно обследовать после бракосочетания, чтобы увеличить процент беременностей и рождения детей», - заявил тогда глава регионального минздрава Вячеслав Космачев.