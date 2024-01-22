Сетевое издание|18+|Понедельник|22 янв 2024|15:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенских молодоженов отправят на медицинское обследование

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области сертификат здоровья молодоженов будет действителен один год. Выдавать его хотят мужчинам и женщинам, заключившим союз на территории региона, вне зависимости от того, проживают они в Сурском крае временно или постоянно.

Соответствующее положение о выдаче сертификата сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ собираются выдавать для того, чтобы молодожены смогли пройти обследование в медучреждениях региона и проверить свое репродуктивное здоровье. Вручать сертификат намереваются в загсе в день регистрации. При утере восстановлению он не подлежит.

Обладателем документа положен целый перечень медуслуг. Для мужчин это: первичная консультация врача-уролога, спермограмма, MAR-тест, молекулярно-биологическое исследование спермы на хламидии, микоплазму гениталиум, микоплазму хоминис, уреаплазмы при превышении уровня лейкоцитов в эякуляте, повторная консультация врача-уролога.

Для женщин: консультация акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза в начале и середине менструального цикла, микроскопическое исследование мазков, мазок на онкоцитологию, анализ крови на антимюллеров гормон, повторная консультация акушера-гинеколога.

После обследования врачи создадут для супругов индивидуальную программу подготовки к беременности. Если же выявлены какие-то нарушения или заболевания, тогда составляется план лечения, коррекции или же выписывается направление на ЭКО.

Об инициативе вручать молодым в загсе сертификат здоровья стало известно летом прошлого года.

«Не все хорошо понимают, что молодые родители иногда, вступая в брак, имеют массу сопутствующих заболеваний, которые не дают возможности приступить сразу к процессу рождения детей. Мы рассматриваем вопрос, чтобы молодых родителей системно обследовать после бракосочетания, чтобы увеличить процент беременностей и рождения детей», - заявил тогда глава регионального минздрава Вячеслав Космачев.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте