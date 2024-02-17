Пензенцев ждут снег, метель и порывистый ветер

17.02.2024 | 16:35

В воскресенье, 18-го числа, жителей Пензенской области ждет настоящая февральская погода.

Ночью умеренный ветер подует с юга. Погода ожидается облачная с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит -11...-13 градусов.

Днем потеплеет до -3...-5. Прогнозируются облачность, снегопад, слабая метель, на дорогах - переметы.

Ветер изменит направление на юго-западное. В ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили, что его порывы местами будут достигать 15-18 м/с, в связи с чем установится желтый уровень погодной опасности.

18 февраля наши предки называли Агафьей Коровницей и почитали эту святую как покровительницу домашнего скота. Считалось, что если в Агафьин день тепло, то в ближайшем будущем холодов можно не ожидать. А вот мороз предвещал сухое и жаркое лето.