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Общество

Автомобили без детских кресел хотят отправлять на штрафстоянку

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Во вторник, 13 февраля, в Госдуму внесен законопроект, предлагающий эвакуировать на штрафстоянку автомобили, владельцы которых нарушают правила перевозки детей. Его автор - зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев.

В пояснительной записке отмечается, что аварийность с участием несовершеннолетних в прошлом году выросла на 8,4%, причем в каждом третьем случае водители не применяли специальные удерживающие устройства.

Сейчас за перевозку ребенка младше семи лет без детского кресла или от семи до одиннадцати лет, не пристегнутого ремнями безопасности, грозит штраф в три тысячи рублей. Законопроект предлагает ужесточит меры наказания - задерживать автомобиль, эвакуировать его на специализированную стоянку и возвращать владельцу после устранения замечаний.

Такая статья КоАП, заметил Григорьев, применяется к машинам с неисправными тормозами.

Однако член Общественной палаты РФ, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов заявил «Парламентской газете», что подобная мера создает риск подвергнуть опасности детей.

«Эвакуировать автомобиль на спецстоянку в городе удобно. А если нарушение выявили на трассе, то водитель и его семья останутся буквально в чистом поле, что опасно. Возможно даже опаснее, чем движение без детского кресла», - пояснил он.

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