В Пензе перекрыли движение по улице Серпуховской

В Пензе перекрыто движение от дома № 40а на улице Серпуховской (Цыганский Поселок) до дома № 88 на проспекте Победы.
Как сообщили в администрации города, это связано со строительством канализационного коллектора.
Запрет на проезд будет действовать до 00:00 5 марта.
Автомобилистам следует ознакомиться со схемой объезда участка и планировать маршрут с ее учетом.
Ранее из-за земляных работ часть улицы Серпуховской закрывали для проезда транспорта с 26 декабря 2023 года до 25 января 2024-го.
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