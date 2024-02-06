В Пензе перекрыли движение по улице Серпуховской

06.02.2024 | 09:49

В Пензе перекрыто движение от дома № 40а на улице Серпуховской (Цыганский Поселок) до дома № 88 на проспекте Победы.

Как сообщили в администрации города, это связано со строительством канализационного коллектора.

Запрет на проезд будет действовать до 00:00 5 марта.

Автомобилистам следует ознакомиться со схемой объезда участка и планировать маршрут с ее учетом.

Ранее из-за земляных работ часть улицы Серпуховской закрывали для проезда транспорта с 26 декабря 2023 года до 25 января 2024-го.