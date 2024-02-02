В Вадинском районе назначен новый прокурор

02.02.2024 | 17:07

На должность прокурора Вадинского района назначена младший советник юстиции Кристина Петровичева. Соответствующий указ подписал Генеральный прокурор РФ 31 января.

Об этом сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кристина Петровичева родилась в 1990 году в городе Щучине Гродненской области (Белоруссия). В 2013 году она завершила курс обучения в Саратовской государственной юридической академии по специальности «Юриспруденция».

В сентябре 2013 года была принята на службу в прокуратуру Пензенской области.

Кристина Петровичева состояла в должностях помощника, заместителя прокурора Неверкинского района, зампрокурора Камешкирского района Пензенской области.

Ранее должность прокурора Вадинского района занимал Денис Долгов, назначенный в апреле 2021 года. Он перешел на работу в областную прокуратуру.