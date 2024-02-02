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Общество

Пензенским должникам будут звонить роботы и писать через «Госуслуги»

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С 1 февраля в России вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся микрофинансовых организаций и коллекторов.

Судебные приставы наделены новыми контрольно-надзорными полномочиями. Они будут следить за тем, как кредитные и микрофинансовые организации возвращают просроченную задолженность граждан. Те отныне должны иметь специальное оборудование и программное обеспечение, необходимые для записи и хранения информации о взаимодействии с должниками. Хранить документы и данные, касающиеся профессиональной деятельности, они обязаны в течение 3 лет.

В законе обозначены новые способы взаимодействия с должниками по вопросам возврата денег.

Теперь с ними может общаться робот-коллектор. «На робота-коллектора будут распространяться временные и количественные ограничения, предусмотренные законодательством», - уточнили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Переговоры с роботом станут записываться. У должника будет возможность переключиться на сотрудника организации.

Еще один способ взаимодействия - направление сообщений через портал госуслуг. Однако требуется, чтобы должник подтвердил свое согласие на получение сообщений в «Личном кабинете».

«В течение календарного месяца можно направлять через портал госуслуг не более двух сообщений по одному обязательству», - отметили в управлении.

Дополнительный способ - письма, которые доставляются должнику операторами почтовой связи, курьерами или специальными курьерскими службами.

Закон дает судебным приставам право ограничивать коллекторские, кредитные и микрофинансовые организации в использовании способов взаимодействия. «Решение будет приниматься по результатам контрольного (надзорного) мероприятия в случае выявления грубого нарушения или систематических нарушений законодательства РФ», - добавили в пресс-службе.

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