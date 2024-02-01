В Лопатинской участковой больнице ожидают появления маммографа

01.02.2024 | 21:50

В поликлинике Лопатинской участковой больницы в 2024 году должен появиться новый маммограф - поставка ожидается в первом полугодии. В учреждении начались подготовительные работы к его размещению.

Кабинет, где будет стоять маммограф, отремонтируют. На эти цели из областного бюджета выделили около 800 000 рублей. «Идут необходимые организационные мероприятия перед началом ремонта», - уточнили в областном минздраве.

«Маммограф - это, безусловно, обеспечение безопасности здоровья женщин, и очень важно, чтобы это исследование выполнялось у нас в районе», - прокомментировал главный врач Лопатинской участковой больницы Алексей Плешаков.

По его словам, уже подготовлены документы для контракта на проведение работ по установке, размещению и вводу в эксплуатацию нового маммографического комплекса.

В 2023 году стационарные цифровые маммографические аппараты МР-«Диамант» стоимостью 15 млн каждый поступили в Бессоновскую и Пензенскую районные больницы.