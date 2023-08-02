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Общество

В районных больницах устанавливают цифровые маммографы

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В Бессоновскую и Пензенскую районные больницы поступили стационарные цифровые маммографические аппараты МР-«Диамант» стоимостью 15 млн каждый.

Всего в области будет закуплено восемь таких аппаратов. Оставшиеся шесть штук установят в больницах Каменского, Белинского, Земетчинского, Мокшанского, Нижнеломовского и Сердобского районов. Сейчас там готовят помещения под маммографы, работы должны завершиться в сентябре.

Стационарные цифровые маммографические аппараты МР-«Диамант» обеспечивают высококачественное рентгеновское изображение молочной железы, что может помочь в выявлении онкологических патологий на ранних стадиях.

Процедура на них выполняется в более щадящей технике: автоматически подбирается оптимальная компрессия в зависимости от плотности тканей.

Маммографы закупаются в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение». Всего в 2023 году на приобретение современного оборудования для медицинских организаций первичного звена выделено более 370 млн рублей. «На эти средства 19 больниц получат 95 единиц новейшего оборудования, включающего 8 маммографов», - сообщили в областном министерстве здравоохранения.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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