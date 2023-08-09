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Общество

В Пензе пройдут благотворительные школьные ярмарки

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В воскресенье, 13 августа, в Пензе возле Успенского собора (ул. Захарова, 6) пройдет благотворительная школьная ярмарка. Ее проводит центр гуманитарной помощи Пензенской епархии, который находится по этому же адресу.

В преддверии начала учебного года жители города и области смогут бесплатно подобрать для детей школьную форму, рюкзаки, летнюю и осеннюю одежду и обувь. Также в ассортименте взрослая одежда.

Ярмарка будет проходить с 9:00 до 14:00.

Еще одна благотворительная школьная вещевая ярмарка по раздаче одежды состоится 27 августа, в последнее воскресенье лета. Она пройдет на площади перед храмом во имя преподобного Серафима Саровского по адресу: г. Пенза, ул. Клары Цеткин, 61, с 9:00 до 12:00.

«К участию в ярмарках приглашаются все желающие», - сообщили в Пензенской епархии.

Кроме того, центр гуманитарной помощи открыт каждый четверг после обеда. Горожане могут как получить вещи, так и пожертвовать для нуждающихся одежду, обувь, домашний текстиль, бытовую химию, продукты.

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Источник — фото пензенская-епархия.рф
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