Пензенским осужденным заказали почти 100 000 ритуальных венков

30.01.2024 | 18:01

Осужденные, отбывающие наказание в пензенской исправительной колонии № 1, которая расположена в Автоматном переулке, получили крупный заказ на ритуальную продукцию.

Они изготовят каркасы венков для одной из коммерческих фирм региона в рамках контракта на сумму 1 миллион рублей.

Заключенным предстоит сделать около 95 тысяч единиц продукции.

«Исправительные учреждения региона продолжают успешное сотрудничество с организациями различных форм собственности. Перспективой в таком сотрудничестве является возможность создать новые рабочие места для осужденных, позволяя им выполнять исковые обязательства и развивать социальные навыки для успешной адаптации в обществе после освобождения», - сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Пензенской области.

Колония № 1 уже получала аналогичные заказы. Венками занимались также в колонии № 7, изготавливались и металлические ограды.