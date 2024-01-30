Сетевое издание|18+|Вторник|30 янв 2024|19:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенским осужденным заказали почти 100 000 ритуальных венков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Осужденные, отбывающие наказание в пензенской исправительной колонии № 1, которая расположена в Автоматном переулке, получили крупный заказ на ритуальную продукцию.

Они изготовят каркасы венков для одной из коммерческих фирм региона в рамках контракта на сумму 1 миллион рублей.

Заключенным предстоит сделать около 95 тысяч единиц продукции.

«Исправительные учреждения региона продолжают успешное сотрудничество с организациями различных форм собственности. Перспективой в таком сотрудничестве является возможность создать новые рабочие места для осужденных, позволяя им выполнять исковые обязательства и развивать социальные навыки для успешной адаптации в обществе после освобождения», - сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Пензенской области.

Колония № 1 уже получала аналогичные заказы. Венками занимались также в колонии № 7, изготавливались и металлические ограды.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото пресс-службы областного УФСИН РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте