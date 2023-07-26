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Общество

Заключенные помогут изготовить венки для могил пензенцев

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Осужденные, отбывающие наказание в пензенской исправительной колонии № 1, изготовят крупную партию ритуальной продукции для одной из фирм.

В соответствии с контрактом, они сделают каркасы венков - 129 тысяч штук на сумму более 2 млн рублей.

«Взаимодействие достигнуто благодаря проведению выставочно-ярмарочных мероприятий на территории исправительных колоний. Стоит отметить, что в 2023 году проведено уже более 50 таких мероприятий. Также учреждения принимают участие в региональных и международных фестивалях. Все мероприятия проводятся с целью популяризации продукции, производимой осужденными», - сообщили в Управлении ФСИН России по Пензенской области.

В производственной службе колонии № 1 отметили, что перспективой в таком сотрудничестве является не только трудовая занятость осужденных, но и получение ими достойной зарплаты.

Пензенские заключенные нередко получают заказы на ритуальную продукцию: к примеру, венками занимались также в колонии № 7, изготавливались и металлические ограды.

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Источник — фото УФСИН России по Пензенской области
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