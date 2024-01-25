В Пензе перекрыли движение транспорта на улице Гоголя

25.01.2024 | 11:36

В Пензе в четверг, 25 января, из-за ремонтных работ на сетях перекрыли улицу Гоголя. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

Речь об участке от улицы Чкалова до Свердлова. Движение закрыто для всех видов транспорта.

Работы предполагается закончить к 14:00.

До этого времени автомобилистам придется выбирать другой путь, поэтому, чтобы не оказаться в затруднительной ситуации, их просят заранее продумывать свой маршрут.

Ранее в Сети пензенцы сообщали о перекрытии перекрестка Гоголя - Свердлова. На прикрепленном фото видны две машины ресурсников. Указано время - 9:40.