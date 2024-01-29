Врачи-онкологи зовут пензенцев на прием в день открытых дверей

29.01.2024 | 09:30

В субботу, 3 февраля, в областном онкодиспансере вновь пройдет день открытых дверей. Пензенцы смогут попасть на прием к маммологу, онкоурологу, онкогинекологу, торакальному онкологу и другим специалистам.

Консультации пройдут с 9:00 до 14:00. Нужна предварительная запись по номеру 8-937-422-64-54. Звонки примут в рабочие дни с 11:00 до 14:00.

Посетить специалистов-онкологов посоветовали тем жителям области, которые имеют хроническое заболевание и в последнее время почувствовали серьезное ухудшение, а также тем, кто имеет большой стаж курения.

«Особое внимание в ходе дня открытых дверей будет уделено выявлению и профилактике рака толстой кишки. Пациенты, у которых ранее были выявлены полипы толстой кишки, смогут пройти дополнительное обследование», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Записавшимся на прием пензенцам необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС, а также результаты обследований за последние полгода, если таковые есть.

День открытых дверей в областном онкодиспансере проводят регулярно. Так, в ноябре прошлого года в медучреждение приглашали заядлых курильщиков, пензенцев с хроническим кашлем и заболеваниями легких.