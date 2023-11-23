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Общество

В Пензе заядлых курильщиков проверят в онкодиспансере

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В Пензе заядлых курильщиков, долго кашляющих людей и пациентов с заболеваниями легких проверят в областном онкологическом диспансере. В субботу, 25 ноября, там проведут день открытых дверей, сообщили в региональном минздраве.

Цель мероприятия - диагностика и профилактика опасного заболевания. Чтобы принять участие, необходимо записаться заранее.

Принимать пензенцев будут с 9:00 до 13:00. С собой нужно взять паспорт, медполис и СНИЛС.

«Если у вас есть результаты обследований за последние полгода, просьба тоже принести их. В случае подозрения на наличие злокачественных новообразований будут проведены дополнительное обследование и компьютерная томография», - рассказали в министерстве.

По словам специалистов, ежегодно десятки тысяч россиян узнают, что у них рак легкого. В 8 из 10 случаев причиной заболевания становится курение (в том числе пассивное).

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Источник — фото регионального минздрава
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