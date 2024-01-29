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Общество

В Пензенской области с начала года в ДТП пострадали 23 ребенка

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С начала 2024 года на территории Пензенской области случилось 17 ДТП с участием детей. В них получили травмы 23 ребенка.

Четверо из пострадавших пешеходы, остальные - пассажиры авто.

«Стоит отметить, что в большинстве случаев транспортными средствами управляли родители несовершеннолетних», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

Только за субботу, 27 января, в Пензенской области произошло три ДТП, в которых пострадали шестеро несовершеннолетних.

В Пензенской области с начала года в ДТП пострадали 23 ребенка

В 7:01 около дома № 166 на улице Центральной в Бессоновке 64-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 16-летнего подростка. Пешеход получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.

В Пензенской области с начала года в ДТП пострадали 23 ребенка

В 10:20 у дома № 69 на проспекте Победы столкнулись МАЗ с 66-летним водителем и Nissan X-Trail с 41-летней женщиной за рулем. В результате ДТП получили травмы двое 10-летних детей, мальчик и девочка, сидевшие в салоне кроссовера. Первого ребенка госпитализировали.

В Пензенской области с начала года в ДТП пострадали 23 ребенка

В Пензенской области с начала года в ДТП пострадали 23 ребенка

В 14:00 напротив дома № 7 на улице Стасова в аварию попали маршрутка № 63 марки Ford с 54-летним водителем и Renault Arkana под управлением 35-летнего мужчины.

В Пензенской области с начала года в ДТП пострадали 23 ребенка

В ДТП пострадала 17-летняя девушка, которая была в салоне маршрутки, а также водитель и пассажиры легкового автомобиля: 33-летняя женщина, 4-летний мальчик и 9-летняя девочка. Всех отпустили после оказания медицинской помощи.

Пензенцев просят не игнорировать требования безопасности и предельно внимательно вести себя на дорогах. Особенно, если в машине находятся дети. Важно использовать удерживающие устройства и ремни.

«Водителям необходимо соблюдать осторожность при подъезде к пешеходному переходу, особенно вблизи расположения образовательных организаций, а также в местах массового нахождения детей», - предупредила Алина Романкова.

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Источник — видео УГИБДД областного УМВД РФ
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