Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 янв 2024|22:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенскую область посчитали экологически благополучной

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенская область вошла в число экологически благополучных регионов РФ наряду с республиками Адыгеей, Марий Эл и Орловской областью.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков проекта «Если быть точным». Исследователи опирались на четыре показателя: загрязнение воздуха, почвы, воды и обращение с отходами.

Данные аналитики брали из отчетов и докладов Роспотребнадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Минприроды России. Регионы распределили по пяти группам. В первую попали наиболее экологически благополучные (в том числе Пензенская область), в последнюю - самые проблематичные (Астраханская, Иркутская, Курганская, Московская, Ростовская и Челябинская области, Бурятия, Хакасия, Красноярский край и Забайкальский край).

Исследователи сообщили, что в 2022 году неблагоприятные факторы окружающей среды в России привели к увеличению смертности на 9% по сравнению с 2021-м, из-за плохой экологии умерло 25,5 тыс. человек. По подсчетам аналитиков, причиной смерти 7 678 граждан стал грязный воздух, 11 000 - грязная питьевая вода.

В сентябре 2023 года Пензастат опубликовал данные о пробах воды из рек, ручьев, водохранилищ региона. Исследования показали, что вода загрязнена трудноокисляемыми и легкоокисляемыми органическими веществами, азотом аммонийным, азотом нитритным, фенолами, железом, соединениями меди. 23,2% проб из водопровода не соответствовали санитарно-химическим нормам, 6,8% - микробиологическим.

Качество воздуха в области контролирует региональное управление Роспотребнадзора, специалисты регулярно проверяют содержание таких веществ, как диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид и прочих. Пока о превышении показателей не сообщалось.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте