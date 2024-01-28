Пензенскую область посчитали экологически благополучной

28.01.2024 | 15:03

Пензенская область вошла в число экологически благополучных регионов РФ наряду с республиками Адыгеей, Марий Эл и Орловской областью.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков проекта «Если быть точным». Исследователи опирались на четыре показателя: загрязнение воздуха, почвы, воды и обращение с отходами.

Данные аналитики брали из отчетов и докладов Роспотребнадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Минприроды России. Регионы распределили по пяти группам. В первую попали наиболее экологически благополучные (в том числе Пензенская область), в последнюю - самые проблематичные (Астраханская, Иркутская, Курганская, Московская, Ростовская и Челябинская области, Бурятия, Хакасия, Красноярский край и Забайкальский край).

Исследователи сообщили, что в 2022 году неблагоприятные факторы окружающей среды в России привели к увеличению смертности на 9% по сравнению с 2021-м, из-за плохой экологии умерло 25,5 тыс. человек. По подсчетам аналитиков, причиной смерти 7 678 граждан стал грязный воздух, 11 000 - грязная питьевая вода.

В сентябре 2023 года Пензастат опубликовал данные о пробах воды из рек, ручьев, водохранилищ региона. Исследования показали, что вода загрязнена трудноокисляемыми и легкоокисляемыми органическими веществами, азотом аммонийным, азотом нитритным, фенолами, железом, соединениями меди. 23,2% проб из водопровода не соответствовали санитарно-химическим нормам, 6,8% - микробиологическим.

Качество воздуха в области контролирует региональное управление Роспотребнадзора, специалисты регулярно проверяют содержание таких веществ, как диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид и прочих. Пока о превышении показателей не сообщалось.