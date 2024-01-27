Пензенцев призвали в холода беречь пальцы, лицо и уши

27.01.2024 | 14:12

Пальцы рук и ног, щеки, подбородок, уши и нос чаще всего подвергаются обморожению. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты напомнили: самые частые зимние травмы - переохлаждение и обморожение. Помимо локального, может наступить и системное переохлаждение, или гипотермия, когда температура тела опускается до 35 градусов. Возможны и оба варианта одновременно.

По словам экспертов, сильнее рискуют люди в состоянии опьянения, пожилые, любители экстремального отдыха и военнослужащие. Кроме того, восприимчивость к холоду увеличивается из-за истощения, недоедания, обезвоживания, гипоксии, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, контакта с влагой или металлом.

Пензенцам не стоит забывать, что лучший способ уберечься от переохлаждения и обморожения - носить многослойную одежду. Это позволяет при необходимости снять или надеть отдельные предметы гардероба.

Собираясь на прогулку, нужно подобрать одежду по следующим критериям. Базовые слои должны быть из впитывающих влагу тканей, причем полиэстер предпочтительнее хлопка. Для средних слоев идеально подходит одежда из флиса или шерсти. Ткань верхних слоев должна отталкивать влагу, но пропускать воздух.

Открытые части тела обязательно защищать шарфом, перчатками или варежками. Отправляясь на улицу надолго, следует взять с собой пару чистых носков и запасные рукавицы.

Первые признаки подступающего переохлаждения - дрожь и ощущение холода. На ранней стадии обморожения кожа становится красной и холодной, может и побледнеть, но останется мягкой. Также характерный признак - покалывание, онемение, жжение. Если вовремя среагировать и согреть замерзшие части тела, то можно предотвратить серьезные проблемы. Поэтому оптимальный маршрут строится так, чтобы по пути было где согреться и сменить промокшую одежду на сухую.

С собой эксперты рекомендуют брать высококалорийный перекус, например злаковый батончик или бутерброд. Длительная же прогулка потребует полноценного приема пищи, богатой белками и жирами.

Ранее специалисты рассказали пензенцам о профилактике обморожений. Пораженные участки нельзя растирать снегом, массировать, так как это способно навредить еще больше. Также не советуют использовать для согревания электрические грелки, отопительные приборы и открытый огонь, поскольку пораженная кожа теряет чувствительность и может возникнуть ожог.