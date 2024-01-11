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Общество

В Пензенской области ограничено движение маршрутного транспорта

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В Пензенской области из-за непогоды с 11:20 четверга, 11 января, временно ограничено движение маршрутных транспортных средств.

Оно коснулось участков четырех федеральных трасс:

- с 470-го по 775-й км автодороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск;

- с 129-го по 278-й км магистрали Р-208 Тамбов - Пенза;

- с 0-го по 110-й км трассы Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - а/д А-260;

- с 326-го по 511-й км шоссе Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов.

«Ограничение введено до 6:00 пятницы, 12 января», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ФКУ «Поволжуправтодор» уточнили: на трассах отмечаются неблагоприятные погодные условия - сильный снег, метель, ограниченная видимость. Подрядные организации работают в усиленном режиме. Всего на дороги области вышло 86 единиц техники.

В случае нештатных ситуаций на федеральных трассах следует следует обращаться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 8 (8412) 59-90-03, 02 или 102. Также можно звонить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»: 8 (8412) 55-11-04, 8 (929) 769-49-19.

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