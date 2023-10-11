Пациенты сердобской районной больницы: Погибаем от холода

11.10.2023 | 21:33

В Сердобске отопительный сезон стартовал 6 октября. К 11-му числу тепло появилось почти во всех зданиях, однако батареи остались холодными в районной больнице имени А. И. Настина.

«Я сейчас нахожусь в кардиологическом отделении. Мы здесь просто погибаем от холода. Батареи ледяные. Прошу вас разобраться», - написала на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» жительница региона Лидия.

На обращение женщины отреагировал представитель медучреждения. Он пояснил, что миникотельную, которая отапливает больничный комплекс, запустили еще 6-го числа, однако подачу ресурса пришлось прекратить.

«С пуском тепла выявился ряд неполадок, допущенных в ходе выполнения работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения», - сообщил представитель больницы.

По его данным на 9:00 11 октября, в палатах кардиологического отделения температура была в пределах +18,1 градуса.

Администрация больницы пообещала устранить неполадки в ближайшее время.