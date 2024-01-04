В квартиры пензенцев начало возвращаться тепло

04.01.2024 | 15:00

Ремонт трубопровода на улице Глазунова завершен. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

В четверг, 4 января, из-за аварии на сетях несколько многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды.

Остыли батареи на Онежской, 3, Глазунова, 2, 4 и 6, проспекте Строителей, 24 и 28, и в детском саду № 19 на проспекте Строителей, 26.

На ремонт поврежденного участка у дома № 6 на улице Глазунова были привлечены бригады и спецтехника.

«В настоящее время начались работы по подаче теплоносителя», - сообщали ресурсники.