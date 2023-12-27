Запрещено и опасно: пензенцам придется отказаться от пиротехники

27.12.2023 | 11:36

Несмотря на запрет использования в Пензенской области пиротехники, действующий с 31 июля, жители не желают отказываться от фейерверков, петард и бенгальских огней. Их не пугают даже штрафы: для физических лиц - от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей, для юрлиц - от 300 000 до 1 млн рублей.

Об опасности, которую таят в себе огненосные изделия, предупредили в региональном минздраве. Прежде всего там напомнили: покупать их нужно только в специализированных магазинах, строго следовать инструкции по применению и не брать в руки, находясь в состоянии опьянения.

При некорректном использовании пиротехники высок риск ожога. В этом случае до приезда скорой помощи следует принять меры.

«Различают три степени ожога. Первая проявляется на коже незначительным покраснением, болезненностью, а также обширными поражениями, появлением пузырей, сильной болью, отечностью. Вторая относится к категории тяжелых травм, при ней поврежденная ткань становится белого и коричневого цвета, возле нее образуются обширные пузыри, гибнут нервные окончания, поэтому боль может не иметь сильного характера. Такая травма требует немедленного обращения в медицинское учреждение. И третья - самая тяжелая степень, в этом случае затрагиваются все слои кожи, мышц и даже костной ткани», - поясняет главный внештатный комбустиолог минздрава Вячеслав Евсеев.

Специалист рекомендует при ожогах первой степени охладить обожженное место проточной водой и, если целостность кожи не нарушена, приложить холод, например криопакет или лед. При наличии раны следует использовать стерильную повязку.

При ожоге глаз их нельзя тереть. Нужно промыть их под небольшим напором прохладной проточной водой, проходящей по глазу от внешнего угла к внутреннему. Процесс охлаждения глаза должен быть достаточно долгим. Потом следует срочно обратиться за медицинской помощью.