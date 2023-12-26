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Общество

В Пензе продолжают ликвидировать последствия коммунальной аварии

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В ночь на вторник, 26 декабря, на улице Саранской в Пензе теплоснабжающая организация продолжала ликвидировать последствия порыва на магистрали.

Коммунальная авария произошла днем 25 декабря.

«В связи с выявленным дефектом на трубопроводе под отключение от отопления попал ряд домов на улицах Герцена, Коммунистической, Карпинского, Бекешской», - уточнил глава Пензы Александр Басенко.

В Пензе продолжают ликвидировать последствия коммунальной аварии

Аварийную тепловую магистраль запитали по временной схеме. В дома на эти улицы на время ремонта тепловой ресурс будет подаваться с пониженными параметрами.

Также водителей предупредили: движение автомобилей в районе ТЭЦ-1 на время ремонта приостановлено.

Полностью завершить работы планируется 26 декабря к 15:00.

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Источник — фото, видео - Telegram-канал Александра Басенко
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