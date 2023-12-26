В Пензе продолжают ликвидировать последствия коммунальной аварии

26.12.2023 | 07:45

В ночь на вторник, 26 декабря, на улице Саранской в Пензе теплоснабжающая организация продолжала ликвидировать последствия порыва на магистрали.

Коммунальная авария произошла днем 25 декабря.

«В связи с выявленным дефектом на трубопроводе под отключение от отопления попал ряд домов на улицах Герцена, Коммунистической, Карпинского, Бекешской», - уточнил глава Пензы Александр Басенко.

Аварийную тепловую магистраль запитали по временной схеме. В дома на эти улицы на время ремонта тепловой ресурс будет подаваться с пониженными параметрами.

Также водителей предупредили: движение автомобилей в районе ТЭЦ-1 на время ремонта приостановлено.

Полностью завершить работы планируется 26 декабря к 15:00.