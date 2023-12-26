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Общество

В минздраве рассказали, как будут работать поликлиники в праздники

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В минздраве сообщили, как будут работать медицинские организации в предстоящие выходные и праздничные дни.

Круглосуточные стационары и скорая помощь продолжат функционировать в полном объеме, изменения коснулись амбулаторно-поликлинического звена.

«В районах области в поликлинических отделениях участковых больниц 30 декабря и с 2 по 6 января медицинская помощь будет оказываться в кабинетах неотложной медицинской помощи с 8:00 до 16:00», - уточнили в минздраве. Там же выпишут лекарства, выдадут, продлят и закроют больничный.

В перечисленные дни окажут неотложную медицинскую помощь на дому по вызовам, принятым с 8:00 до 16:00 (в ФАП, ФП, сельских врачебных амбулаториях - до 14:00).

«31 декабря, 1 и 7 января данные организации не работают», - добавили в ведомстве.

Женские консультации не откроются в эти же дни. 30 декабря и с 2 по 6 января они будут работать в обычном режиме.

В поликлиниках районных и межрайонных больниц и поликлиниках для взрослых в Пензе 30 декабря и в период с 2 по 6 января с 8:00 до 20:00 станут функционировать кабинеты неотложной медицинской помощи и принимать врачи по предварительной записи. Медпомощь на дому окажут по вызовам, принятым с 8:00 до 16:00. Подробнее графики можно изучить на сайтах соответствующих медицинских организаций.

31 декабря, 1 и 7 января с 8:00 до 14:00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи.

«Акцентируем внимание жителей области, что в каждой медицинской организации организована работа дежурных администраторов, телефоны которых можно найти на сайтах соответствующих медицинских организаций», - заключили в минздраве.

По какому графику будут работать детские поликлиники в Пензе в праздничные дни, можно почитать здесь.

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