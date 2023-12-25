Обнародован график работы детских поликлиник в праздники

25.12.2023 | 11:32

Стало известно, по какому графику будут работать детские поликлиники в Пензе в праздничные дни.

В субботу, 30 декабря, педиатры будут выписывать лекарственные средства и листки нетрудоспособности с 8:00 до 14:00, будут работать процедурные кабинеты. Лекарственные средства льготной категории граждан выдадут с 8:00 до 14:00 по адресу пр. Победы, 95 (тел. 23-78-20).

31 декабря - рабочий день по графику воскресенья. Дежурный педиатр будет с 8:00 до 14:00 принимать в детской поликлинике № 6.

1 января во всех детских поликлиниках будет осуществляться выписка лекарственных средств и листков нетрудоспособности с 8:00 до 14:00 и работа процедурных кабинетов.

2 января - рабочий день по графику субботы. Но, кроме выписки лекарств и больничных листов до 14:00 и работы процедурного кабинета, будет вестись прием врачей-специалистов и открыта лаборатория в детской поликлинике № 4 (ул. Фабричная, 9а).

В детской поликлинике № 6 (1-й пр-д Рахманинова, 12) будет работать рентгенологический кабинет.

С 8:00 до 14:00 на пр. Победы, 95, будут выдавать лекарства льготникам.

3 января - рабочий день по графику субботы (выписка лекарств, больничных, работа процедурных кабинетов). В поликлинике № 1 (ул. Гоголя, 43) также будет идти прием врачей-специалистов и открыта лаборатория.

В детской поликлинике № 6 (1-й пр-д Рахманинова, 12) будет работать бактериальная лаборатория.

С 8:00 до 14:00 на пр. Победы, 95, будут выдавать лекарства льготникам.

4 января - рабочий день по графику субботы (выписка лекарств, больничных, работа процедурных кабинетов).

Будет вестись прием врачей-специалистов и открыта клинико-диагностическая лаборатория в детской поликлинике № 6 (1-й пр-д Рахманинова, 12).

В детской поликлинике № 4 (ул. Фабричная, 9а) будет работать рентгенологический кабинет.

С 8:00 до 14:00 на пр. Победы, 95, будут выдавать лекарства льготникам.

5 января - рабочий день по графику субботы (выписка лекарств, больничных, работа процедурных кабинетов).

Врачи-специалисты будут принимать в поликлинике № 8 (ул. Мира, 70), там же станет работать лаборатория.

На поликлинике № 7 (ул. Пушанина, 20а) можно будет сделать рентген.

С 8:00 до 14:00 на пр. Победы, 95, выдадут лекарства льготникам.

6 января - рабочий день по графику субботы (выписка лекарств, больничных, работа процедурных кабинетов).

Врачи будут вести прием в поликлинике № 6 (1-й пр-д Рахманинова, 12). Там же будут работать клинико-диагностическая лаборатория и рентгенологический кабинет.

С 8:00 до 14:00 на пр. Победы, 95, выдадут лекарства льготникам.

7 января - рабочий день по графику воскресенья (выписка лекарств, больничных, работа процедурных кабинетов).

8 января - рабочий день по графику субботы (выписка лекарств, больничных, работа процедурных кабинетов). Прием врачей, работа лаборатории и рентгенологического кабинета запланированы в поликлинике № 2 (ул. Гагарина, 11а).

Детский контакт-центр (тел. 990-130) будет работать по графику субботы 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. С 8:00 до 12:00 принимаются вызовы на дом, с 8:00 до 14:00 записывают к врачу, рассказали в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

31 декабря, 1 и 7 января - по графику воскресенья: с 8:00 до 14:00 будет вестись только запись на прием.

Телефон горячей линии 8-937-412-63-01.