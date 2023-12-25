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Общество

Губернатор: Сокращения маршрутов общественного транспорта не будет

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В Пензе не будут сокращать число маршрутов общественного транспорта, как изначально планировали в рамках реализации реформы.

12 декабря министр цифрового развития, транспорта и связи региона Сергей Балакин заявил, что предполагается снижение действующего количества маршрутов с 111 до 63. Вместо 7 троллейбусных маршрутов станут функционировать 5. Также прогнозировалось уменьшение числа маршрутов микроавтобусов с 73 до 19.

В понедельник, 25 декабря, губернатор Олег Мельниченко сообщил, что «никаких сокращений маршрутов общественного транспорта не будет».

«Я прошу меня услышать», - добавил он.

Глава региона подчеркнул, что впереди не сокращение, а расширение направлений. Так, появится маршрут, который будет курсировать между Окружной (улицей Кижеватова) и Арбековской Заставой, еще одну линию пустят на Шуист.

Он уточнил: в будние дни интервал движения троллейбусов будет составлять 6-8 минут, продолжительность работы - с 6:00 до 22:30.

Что касается других маршрутов, то там предусмотрена замена подвижного состава.

«Она будет происходить поэтапно. В микрорайонах, в которых планируется заменить класс подвижного состава, действующие автобусы малого класса останутся на своих маршрутах. До того момента, пока не появятся автобусы большей вместимости, никто автобусы малого класса трогать на этих маршрутах не будет», - отметил Мельниченко.

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