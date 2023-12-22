В Пензе центр исправления осужденных не откроют из-за СВО

22.12.2023 | 13:35

В пятницу, 22 декабря, в Пензе была поставлена точка в затянувшемся деле об открытии исправительного центра на Литвинова, 1а. Депутаты гордумы признали решение о передаче здания исправительной колонии № 1 недействительным.

Документ был принят в августе 2022 года и категорически не устроил жителей окрестных домов. Они возмутились перспективой смотреть на колючую проволоку и бояться за своих детей. Горожане просили вместо исправительного учреждения открыть детский сад, но им ответили, что это невозможно. А также успокоили: в такие центры, как правило, переводят осужденных за совершение преступлений небольшой и средней тяжести и вставших на путь исправления.

Однако, как оказалось, договор безвозмездного пользования с УФСИН так и не был заключен. Помещением никто не пользовался, и сейчас оно находится в законсервированном состоянии, без водоснабжения и отопления.

Глава Пензы Александр Басенко прояснил депутатам ситуацию.

«Когда поднимался вопрос о формировании исправительного учреждения, то потребность у УФСИН была. Когда же мы приняли это решение, то - все знаем прекрасно - большое количество наших осужденных уехали на фронт. Были приняты изменения в законодательстве, которые имеют цель не держать людей в зоне, а давать им возможность менять свою жизнь, в том числе в ходе предварительного следствия. Им предлагают уехать на специальную военную операцию. Именно в силу этого во всей стране ФСИН программу по созданию таких центров в значительной степени свернула. Это единственная причина, из-за чего все происходит», - прокомментировал он.