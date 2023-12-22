Пензенцам в домах с отключенным отоплением помогут согреться пушки

В пензенское управление ГОЧС поступило дополнительное оборудование, позволяющее выполнять аварийные работы в круглосуточном режиме.
Это 8 мощных тепловых пушек на 50 кВт, 4 из которых работают на электроэнергии и еще столько же - на дизельном топливе, а также около десятка пушек, работающих от электричества, на 5 кВт. При максимальной мощности они могут отапливать 4 500 квадратных метров.
Кроме того, управление получило обогреватели с приспособлениями для подключения к системам электроснабжения. Их будут раздавать горожанам в случае нештатных ситуаций.
По словам начальника управления Алексея Михайлова, техника предназначена для быстрой и эффективной ликвидации аварий систем отопления многоэтажек.
«Прошлой зимой произошло промерзание системы отопления у нескольких многоквартирных домов на Южной Поляне. Теперь в случае замерзания верхнего розлива в системе отопления МКД специалисты могут доставить оборудование на верхний этаж, где находится проблема, и оперативно вернуть тепло при помощи этих приборов. С новым оборудованием мы можем значительно сократить время на устранения аварии и обеспечить комфортные условия проживания жителей», - уточнил он.
В пресс-службе мэрии сообщили, что теплопушки и обогреватели закуплены за средства городского бюджета.
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