В красной икре нескольких марок нашли кишечную палочку

21.12.2023 | 12:44

Красная икра в преддверии Нового года пользуется спросом у пензенцев так же, как и у остальных россиян. Бутерброды с ней на праздничном столе - это уже традиция. Люди ценят продукт за его полезность и вкус. Но не всегда икра отвечает требованиям.

Роскачество устроило масштабную проверку и обнаружило кишечную палочку в лососевой икре от 8 торговых марок. Это «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат».

В продукции ТМ «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С» и «Авача» превышено количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, рассказали специалисты.

Некоторые торговые сети прекратили продажу икры от данных производителей до результатов повторной проверки.

Ранее пензенцам рассказали, как правильно выбрать красную икру. По словам специалистов, банка не должна быть мятой или вздутой. Ее следует потрясти и убедиться, что «бултыхания» нет - в противном случае такой звук свидетельствует о наличии лишней жидкости.

Лучше отдавать предпочтение продукции крупных производителей с многолетним производством. Также следует учитывать, что икра должна храниться при более низкой температуре, чем в бытовом холодильнике.