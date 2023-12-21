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Общество

Осенний призыв в армию пройдет по новым правилам

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Осенний призыв в армию в 2024 году пройдет с использованием электронного реестра повесток. Такое поручение дал Минобороны Президент РФ Владимир Путин.

Он распорядился также обеспечить постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, формирование и направление электронных повесток, предоставление гражданам доступа к личному кабинету в реестре повесток, а также автоматическое подтверждение права на отсрочку.

Как сообщает портал «Объясняем.рф», воинский учет ждет цифровизация. Повестки будут размещать в электронном реестре и отправлять по электронной, обычной почте, отдавать гражданам лично в бумажном виде.

Документ будет считаться врученным с момента размещения его в реестре. Неявка в военкомат грозит ограничениями. В их числе запрет выезда за рубеж, приостановка сделок с недвижимостью, ограничение на управление транспортными средствами и запрет на регистрацию автомобиля, отказ в выдаче кредитов и займов.

Ранее сообщалось, что работа над созданием электронного реестра воинского учета продолжается. Ориентировочно ее завершат в этом году, а в 2024-м ресурс станут постепенно запускать.

Туда направят все сведения о военнообязанном гражданине: его личные данные, номер и серию паспорта, место проживания, работы, учебы, информацию от медицинских организаций о состоянии здоровья и другую.

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