Сенатор рассказала, когда создадут реестр воинского учета

11.11.2023 | 10:27

Работа по созданию электронного реестра воинского учета может быть завершена в этом году, а в следующем будет постепенно вводиться в работу.

Об этом шла речь на круглом столе в Совете Федерации. Его провела член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Она рассказала, что с целью модернизации мобилизационной системы создается государственный информационный ресурс с данными граждан, необходимыми для воинского учета.

«В соответствии с законом вводятся реестр повесток, реестр военнообязанных и ограничения для тех, кто не является по повестке в военкомат», - сообщила сенатор.

Она уточнила: по данным Минцифры России, электронный реестр воинского учета планируется создать до 31 декабря 2023 года. В 2024 году он будет постепенно вводиться в работу. А с 1 января 2025 года Минобороны начнет его эксплуатацию.

Ольга Ковитиди напомнила, что для повышения ответственности в сфере воинского учета принят закон, запрещающий выезд из России для призывников со дня направления повестки на работу или учебу и с момента ее размещения в специальном реестре.

Ранее назывались другие сроки начала действия единого реестра воинского учета: глава Минцифры России Максут Шадаев обещал, что он заработает к осеннему призыву.