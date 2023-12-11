Пензенцам предлагают собрать «Рождественский подарок солдату»

11.12.2023 | 21:03

В Пензенской епархии стартовала акция «Рождественский подарок солдату». Прихожанам предлагается принести в центр гуманитарной помощи вещи для бойцов, которые 2-4 января отправят в зону проведения спецоперации.

В епархии уточнили, что требуется участникам СВО.

В списке значатся одежда (куртки, свитера, футболки, нижнее белье, носки), обувь (сапоги, утепленные галоши), постельные принадлежности (матрасы, одеяла, подушки).

Также нужны средства гигиены (мыло, гель, зубная паста, влажные салфетки, туалетная бумага) и лекарства (жаропонижающие, обезболивающие, антисептики и др.).

Примут для бойцов и следующие продукты: тушенку, рыбные и овощные консервы, рис, макароны, лапшу б/п, сало, сушеные фрукты, чай, кофе, мед, сахар, сладости, сгущенку, овощи (лук, чеснок).

«Принести вещи можно по следующим адресам: Центр гуманитарной помощи Пензенской епархии (ул. Захарова, 6 (территория Успенского собора), - по четвергам с 15:00 до 19:00; храм Преподобного Серафима Саровского (ул. Клары Цеткин, 61) - в часы работы храма. Телефон для справок 8 (953) 021-69-64», - уточняется на сайте епархии.