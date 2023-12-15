В Камешкирском районе директора школ скрыли доходы

15.12.2023 | 13:01

Руководители школ Камешкирского района представили недостоверные сведения о доходах на себя и членов семьи за 2022 год. Эти факты выявила прокурорская проверка.

В ряде случаев в справках не были указаны банковские счета, в том числе с движением средств в размере более миллиона рублей.

Кроме того, один из директоров учебного заведения не указал доход члена своей семьи.

«Как выяснилось, отдел образования Камешкирского района фактически не проводил с руководителями образовательных учреждений разъяснительную работу при подготовке к декларационной кампании», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор района внес начальнику районного отдела образования представление. 3 директора школ привлечены к дисциплинарной ответственности.

С 1 марта этого года в России перестали предавать гласности декларации о доходах и имуществе депутатов и сенаторов. Это коснулось региональных и муниципальных уровней. А вот директоров школ это нововведение не затронуло.