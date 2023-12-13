В Пензенской области женщинам будут чаще делать ЭКО

13.12.2023 | 16:32

В Пензенской области увеличили нормативы объемов по проведению экстракорпорального оплодотворения в условиях дневного стационара.

Воспользоваться этой услугой смогут еще 59 женщин.

«Всего на 2023 год за счет средств ОМС запланировано проведение 909 случаев лечения методом ЭКО на общую сумму более 92,7 млн рублей государственных средств», - уточнили в ТФОМС Пензенской области.

За первые 3 месяца 2023 года в регионе родилось 6 двоен, зачатых с помощью ЭКО. В целом за первый квартал врачи провели 215 процедур экстракорпорального оплодотворения. При этом было сделано 49 процедур криоконсервации эмбрионов и 101 - размораживания ранее криоконсервированных, чтобы перенести их в полость матки.

Известно, что у части женщин, сделавших ЭКО, беременность не наступает с первого раза, поэтому они повторяют процедуру. Для упрощения процесса и применяется криоконсервация эмбрионов.