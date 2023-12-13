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Общество

В Пензе вместо маршруток № 39 появятся автобусы № 18

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В Пензе в перспективе ликвидируют маршрут общественного транспорта № 39. Об этом в прямом эфире, который организовал ЦУР, рассказал министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин в среду, 13 декабря.

Маршрут № 39 соединяет Окружную с микрорайоном Арбеково. Он проходит по улицам Красной, Кирова, Пушкина, Бекешской, проспекту Победы. Жительница улицы Красной во время эфира выразила беспокойство, что район останется без общественного транспорта.

По словам министра, этого не произойдет, вместо маршрута № 39 будет введен новый - № 18.

Ранее Сергей Балакин сообщил, что 18-й маршрут будет соединять вокзал Пенза-I с улицами Воронова и Окружной. «Он будет идти как раз по Красной», - уточнил спикер.

«Те машины малого класса, которые обслуживают 39-й и 85-й маршруты, будут заменены на автобусы среднего класса, и их количество увеличится», - добавил Сергей Балакин.

Он пояснил: машины среднего класса - это небольшие автобусы, «как раньше говорили, ПАЗики».

Однако ликвидация 39-го маршрута случится еще не скоро, это произойдет в ходе реализации транспортной реформы, рассчитанной на несколько лет.

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