Перенумерация маршрутов транспорта в Пензе не планируется

13.12.2023 | 12:33

Нумерация маршрутов автобусов и троллейбусов в Пензе после введения новой маршрутной сети не изменится. Об этом сообщил министр цифрового развития, транспорта и связи области Сергей Балакин в среду, 13 декабря, в ходе организованного ЦУРом прямого эфира.

Он ответил на вопрос, который звучал так: «Изменится ли нумерация маршрутов автобусов и троллейбусов по порядку или так и останется - с пятого на десятое?»

Например, после того как закроют троллейбусные маршруты № 1 и 2, по областному центру будут курсировать машины с номерами 6, 7, 8, 9 и 105 (последний - межмуниципальный; у них своя, трехзначная нумерация).

«Мы, конечно, можем поменять все номера, но самим-то будет удобнее ездить? Как мы это будем делать? Поменяли - и куда человек поехал? Нет, ну, конечно, все будем освещать, но не все будут читать. Будет путаница», - выразил министр свою точку зрения.

По словам Сергея Балакина, все останется как есть, по крайней мере пока. «Когда уже люди наездят, тогда посмотрим», - добавил он.