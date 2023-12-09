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Общество

Пензенцам советуют протирать мебель и дверные ручки антисептиком

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили, как в процессе уборки снизить риск заражения инфекционными заболеваниями.

Дверные ручки следует вымыть с мылом или обработать антисептиком с содержанием спирта не менее 70% либо хлорсодержащим раствором.

То же самое следует сделать с ручками шкафов, спинками стульев (если они не обиты тканью), поверхностями столов и другими жесткими поверхностями: открытыми книжными полками, крышками комодов и тумбочек.

Выключатели протирают салфеткой с антисептиком. Если в доме все здоровы, необходимости в частой обработке нет, а если кто-то болен, то клавиши нужно очищать после каждого использования. Этот же раствор применяют при обработке панелей бытовой техники.

Кухонные столешницы моют средствами бытовой химии или также протирают спиртовым антисептиком. При отсутствии в доме больных это достаточно проделывать один раз в день, при их наличии - после каждого приема пищи. Такой же режим соблюдается при обработке смесителей и раковин средствами бытовой химии.

«Ванную комнату и туалет нужно мыть в последнюю очередь. Для обработки используйте дезинфицирующие средства на основе хлора», - рекомендовали специалисты.

В пресс-службе напомнили: влажную уборку в доме необходимо проводить два-три раза в неделю в обычном режиме и ежедневно - если кто-то болеет.

Ранее в Роспотребнадзоре пензенцев призвали носить маски в людных местах.

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