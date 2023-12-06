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Общество

Многодетные пензенцы получают на дошкольников 610 рублей в год

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В декабре в Пензе 1 428 многодетных семей получили региональное пособие на детей.

Как сообщили в администрации областного центра, на детей младше 6 лет выплата составляет 610 рублей в год.

Дети в возрасте от 6 лет до завершения обучения в школе получают 290 рублей в месяц.

«Данная соцподдержка предоставляется семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума - 12 075 рублей», - напомнили в пресс-службе мэрии.

В декабре общая сумма выплат многодетным пензенским семьям составила 818 тысяч рублей.

Год назад, в декабре 2022-го, в Пензенской области было отменено региональное пособие малоимущим семьям в размере 364 рублей. Этот вид поддержки ликвидировали по причине введения с 1 января 2023 года единого пособия в связи c рождением и воспитанием ребенка.

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