Общество

Госдума приняла закон о новом пособии на детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Государственной думе РФ был утвержден законопроект, который улучшит материальное положение российских семей в 2023 году. Документ об универсальном пособии для беременных женщин и граждан, имеющих детей, прошел сразу второе и третье чтения.

По словам председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, единые условия выплаты детских пособий позволят поддержать все нуждающиеся в этом семьи.

Законопроект был разработан кабмином в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по выстраиванию целостной системы поддержки семей с детьми. Для этих целей будет введено универсальное пособие. Оно начнет выплачиваться с 1 января 2023 года.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, единое пособие поможет семьям с невысокими доходами, а также для беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

Вместе с принятием закона будут унифицированы правила выплат на детей до 3 лет – это позволит получать поддержку из бюджета родителям вторых, третьих и последующих детей во всех регионах.

«Пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР», - рассказал Котяков.

Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте