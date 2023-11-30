В Арбекове установят знаки, запрещающие остановку фур

Пензенцев заинтересовала информация о перемещении фур, припаркованных вдоль дорог, и они адресовали управлению ЖКХ наболевшие вопросы.
«Арбековская Застава вся заставлена большегрузами. На конечной пассажиров высаживают на проезжей части», - пожаловалась пользовательница Наталья С. на странице управления во «ВКонтакте».
Ей ответили, что в 2024 году планируется установить знаки, запрещающие остановку и стоянку на рассматриваемой территории Арбековской Заставы.
«А где парковки и стоянки для фур? Была на Карпинского - и то убрали, а остальные за городом. Куда им ставить машины?» - поинтересовалась другая пользовательница, Елена Б.
Представитель управления пояснил, что для стоянки большегрузного транспорта нужно использовать специально отведенные места, обозначенные соответствующими дорожными знаками. В пределах улично-дорожной сети Пензы таких парковок нет.
Накануне сообщалось, что в ближайшее время будет составлен перечень проблемных участков для направления в адрес ГИБДД, а затем совместно с правоохранительными органами проведут рейды для перемещения фур в специально предназначенные для этого зоны.
Причина в том, что большегрузы мешают очистке дорог от снега. Кроме того, из-за фур сужается путь и создается аварийно-опасная ситуация.
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