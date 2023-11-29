В Пензе будут перемещать припаркованные вдоль дорог фуры

29.11.2023 | 10:28

С улиц Пензы будут убирать большегрузы, припаркованные вдоль проезжей части и мешающие очистке дорог от снега. Из-за фур также сужается путь и возникает риск аварийных ситуаций.

Необходимость принятия мер обсудили на совещании в городской администрации в среду, 29 ноября.

Решено в ближайшее время составить перечень проблемных участков для направления в адрес ГИБДД, а затем совместно с правоохранительными органами организовать рейды для перемещения фур в специально предназначенные для этого зоны.

«Также по итогам совещания будет усилена информационно-разъяснительная работа с владельцами личного автотранспорта о необходимости соблюдения правил парковки в случае резкого ухудшения погодных условий для обеспечения проезда коммунальной техники и проведения мероприятий по расчистке дорог», - отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее глава Пенза Александр Басенко сообщил, что для автопарка МБУ «Пензавтодор» специально для этих целей был закуплен грузовой эвакуатор. Его использование в минувшем году показало положительные результаты.