Полное обустройство участка Ново-Терновской закончится весной

29.11.2023 | 11:12

Основной этап реконструкции улицы Ново-Терновской закончится в середине декабря. Такой срок озвучил министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

«Поставлена задача, чтобы до середины декабря мы до улицы Алой дошли. Будет четыре полосы вместо двух. Мы положили пока два слоя асфальта, весной мы положим здесь третий слой. Тогда же приведем в порядок все тротуары.

Мы не оставим эту дорогу без тротуаров и освещения, но полное обустройство, так сказать в чистом виде, мы будем делать по весне», - сообщил он во время прямого эфира, организованного ЦУРом во «ВКонтакте».

Чиновник напомнил, что нормальному проезду по участку, где улица Ново-Терновская примыкает к Терновского, ранее мешали остановка дачного транспорта, нерегулируемый пешеходный переход, множество ненужных светофоров.

«Изменения движения на пересечении, наверное, все ощутили, мы убрали лишние светофоры, сама развязка в этом месте получилась более простой, доступной, комфортной. Дачные остановки останутся, будет все предусмотрено, только станет гораздо комфортнее», - пообещал Александр Гришаев.

Он напомнил, что дорогу планируют сделать четырехполосной не только до улицы Алой, но и далее - до транспортно-пересадочного узла в Засечном, чтобы по новому пути смогли ходить троллейбусы. Однако темп работ в 2024 году будет зависеть от наличия средств.