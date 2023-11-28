За сутки помощь травматологов понадобилась 96 пензенцам

За понедельник, 27 ноября, в травмпункт на улице Пионерской в Пензе обратился 81 человек. 36 из них получили травмы при падении на улице.
Такая статистика приводится на странице городской больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.
В травматологическом приемнике стационара при медучреждении специалисты осмотрели 15 пострадавших, 9 их них госпитализировали.
Из-за перепадов температуры на улицах Пензы местами образовался лед. Врачи отмечают рост количества горожан, которые получают переломы и ушибы при падении. Так, с 24 по 26 ноября специалисты больницы № 6 имени Г. А. Захарьина зарегистрировали 233 пациента с травмами из-за гололеда.
«Напоминаем, что в зимний период надо быть предельно внимательными и аккуратными при передвижении по улицам», - обратились к пензенцам представители медучреждения.
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