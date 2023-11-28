Чиновники оценили антигололедную обработку в центре Пензы

28.11.2023 | 20:58

Крутой спуск на улице Володарского перед ее пересечением с Кураева требует срочной антигололедной обработки. Такое замечание сделал заммэра Ярослав Щигорев, осматривавший центр Пензы во вторник, 28 ноября.

Чиновник проинспектировал и другие улицы с большим пешеходным трафиком - Лермонтова, Кирова, Замойского.

«Магистральные дороги в целом, тротуары, подъездные карманы находятся в удовлетворительном состоянии. Особое внимание нужно уделить противогололедной обработке пешеходных зон, внутридомовых территорий, подъемов и спусков, лестничных маршей в целях безопасности горожан», - отметил Ярослав Щигорев.

Помимо спуска на Володарского, его неприятно удивило состояние нескольких дворов на улице Кирова. Управляющие компании там должны дополнительно посыпать пешеходные зоны песком.

«В случае если недочеты не исправят своевременно, материалы проверок будут передаваться в Министерство ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области для принятия мер реагирования в отношении недобросовестных УК», - отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что 27 ноября 96 пензенцам понадобилась помощь травматологов, 36 из них пострадали при падении на улице.