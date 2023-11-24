В здании еще одной пензенской школы обнаружена трещина

24.11.2023 | 10:22

В пятницу, 24 ноября, на сессии Пензенской городской думы обсуждалась ситуация, связанная со школой № 59, расположенной на улице Вадинской в Терновке.

«Выделяются средства на проведение инженерно-геологических изысканий, обследование строительных конструкций. Для чего? Что там планируется сделать? Там строительство нового здания планируется либо усиление существующего?» - поинтересовался депутат Борис Панин.

Его предположения оказались неверны.

Заместитель главы администрации Пензы Ярослав Щигорев пояснил, что имеются замечания по зданию. «Есть трещина, есть замокание стены, нужно разобраться, в чем причина», - уточнил он.

Из-за трещин ранее пришлось ликвидировать школу № 25 имени В. П. Квышко на улице Водопьянова. Объект уже начали демонтировать.

Школа № 25 была построена в 1953 году, 59-ю открыли 2 октября 1962-го.